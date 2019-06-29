رياضة | أبوريدة يبحث مع رئيس "كاف" أزمة الجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبوريدة يبحث مع رئيس "كاف" أزمة الجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، جلسة ودية مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، مساء اليوم على هامش بطولة الأمم الإفريقية.

وتأتي الجلسة لبحث آخر مستجدات البطولة وأوضاع جماهير المنتخبات المشاركة فى البطولة، خاصة بعد ظهور بعض الأزمات الجماهيرية أمام الملاعب.

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يأتى ذلك عقب ظهور عدة مشاهد مصورة لبعض جماهير الجزائر أثناء محاولات بعضهم اختراق القواعد الأمنية.

وعاد أحمد أحمد رئيس الكاف، أمس الجمعة إلى القاهرة، بعد حضوره مراسم العيد القومي لمدغشقر بالساعات الماضية.

وتستضيف مصر بطولة كاس الأمم الأفريقية فى نسختها الاستثنائية، والتي تستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.