رياضة | نابي كيتا مهدد بالغياب عن مباراة غينيا وبوروندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نابي كيتا مهدد بالغياب عن مباراة غينيا وبوروندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نابى كيتا لاعب وسط منتخب غينيا أن خروجه فى مباراة نيجيريا الماضية، جاء بسبب الإصابة مؤكدا أن المدير الفنى فضل خروجه عن البقاء مصابً فى الملعب.

وأشار كيتا إلى أنه يتحسن ووارد أن يكون ضمن التشكيلة الأساسية لمباراة الغد ووارد أن يغيب عن المباراة سيتم تحديد مصيره اليوم، إذا كان قادرا على المشاركة أو سيتم إراحته.

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وأضاف لاعب وسط ليفربول أن مسئولوا الريدز وافقوا على عودته من أجل الانضمام للمنتخب لخوض مباريات الأمم الإفريقية على الرغم من عدم إكتمال شفائه بشكل نهائي.

وأكد كيتا خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الأن فى استاد السلام أن مباراة الغد أمام بوروندي ستكون صعبة بلاشك ولا يوجد فريق ضعيف وآخر قوى فى إفريقيا