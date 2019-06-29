رياضة | مانشستر يونايتد يعلن ضم مدافع كريستال بالاس رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يعلن ضم مدافع كريستال بالاس رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضم آرون وان بيساكا ظهير أيمن فريق كريستال بالاس لمدة خمس أعوام مع خيار إضافة عام آخر.

وقال مانشستر يونايتد إنه نجح في التوقيع مع وان بيساكا من كريستال بالاس لمدة 5 سنوات قادمة مع خيار إضافة عام آخر.

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ولم يعلن الشياطين الحمر أي تفاصيل مادية عن الصفقة، بينما أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن الصفقة كلفت اليونايتد مبلغ 50 مليون جنيه استرليني.