رياضة | المنيا يعلن التعاقد مع 9 صفقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا يعلن التعاقد مع 9 صفقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المحاسب عاطف عبدالجابر رئيس مجلس إدارة نادي المنيا أنه لا يوجد نيه لإقامة مؤتمر صحفي للإعلان عن صفقات الموسم الجديد.

وأوضح أنه سيقوم بالإعلان عن الصفقات الجديدة من خلال المركز الإعلامي لنادي المنيا الرياضي مشيرًا إلى أنه سيكون هناك صفقة أو اثنين سيتم التعاقد معهما قريبًا.

ونجح الفريق المنياوي في التعاقد مع كل من شعبان عبدالحميد، ومصطفي كزلوف، وعلي دياب، ومحمد ثروت، وعباس مصطفي، وبدوي عاشور ، وأحمد رجب، وأحمد كاستيلو ، واخيرا اللاعب صالح موسي لاعب نادي الزمالك الأسبق.