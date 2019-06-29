رياضة | جاريث بيل يبيع الوهم لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يبيع الوهم لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل الويلزى جاريث بيل جناح فريق ريال مدريد الإسباني في امتلاك عروض حقيقية للرحيل عن النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن الويلزي جاريث بيل لا يملك عروضاً حقيقية حتى الآن من أجل الرحيل عن ريال مدريد الذي يريد التخلص منه بأي شكل قبل يوم 8 يوليو المقبل.

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وأوضحت أن ريال مدريد يريد التخلص من جاريث بيل بناءً على قرار من الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق لكنه قد يجبر على ضمه لفترة الإعداد.