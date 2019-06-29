شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الملاكم اليمني المطري على نظيرخه الأردني بوصيام والان مع التفاصيل

ضمن جولات بطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين بوزن 54 كجم، فاز الملاكم اليمني حامد المطري على نظيره الاردني مصطفى بوصيام. فيما فاز التونسي نبيل محجوري على نظيره ماتسيكو بياجونيس من اليونان في المقابلة الثانية بوزن 62 كجم. وفي وزن نصف المتوسط 66 كجم فاز البيلاروسي ماكسيم على منافسه البرتغالي زاهى كريستيان. في حين تغلب الكاميروني الماريا مونتيرو على منافسه الروسي زيكوسي يوري في المقابلة الرابعة على وزن المتوسط 69 كجم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوز الملاكم اليمني المطري على نظيرخه الأردني بوصيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.