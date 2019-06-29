شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نيجيريا: نثق في لاعبينا ونحترم إمكانات مدغشقر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الألماني جيرنوت روهر، المدير الفني للمنتخب النيجيري، ثقة كبيرة بلاعبيه، كما أكد تقديره لمستوى منتخب مدغشقر، وذلك قبل المباراة المقررة بين الفريقين غدًا الأحد على ملعب استاد الإسكندرية، في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم، المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وحسم منتخب نيجيريا تأهله بالفعل إلى الدور الثاني (دور الـ16) بعدما فاز على بوروندي «1-0»، وغينيا بالنتيجة نفسها، بينما يمتلك منتخب مدغشقر أربع نقاط حصدها بالتعادل مع غينيا«2-2»، والفوز على بوروندي «1-0».

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وقال روهر في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت للحديث عن المباراة «علينا أن نتحمل ونقدم ما هو أفضل، فاللاعبين لديهم الرغبة والتصميم لذلك... هدفنا الفوز بالمباراة، لكن دائما في إطار احترام الفريق المنافس.»

وأضاف :«منتخب مدغشقر فريق جيد وقوي... وطريقة اللعب ستكون وفق دراسة نقاط القوة والضعف لفريق مدغشقر».

وتابع :«لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين ونحترم إمكانات المنافس ونتمنى أن تكون مباراة طبيعية، بحيث يفوز الفريق الذي يستحق الفوز».

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب النيجيري توج بلقب البطولة الأفريقية ثلاث مرات أعوام 1980و1994و2013 بينما يشارك منتخب مدغشقر في النهائيات للمرة الأولى.