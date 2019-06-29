شكرا لقرائتكم خبر عن مصر بالزي الأبيض أمام أوغندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرتدي المنتخب الوطني غدًا في لقائه أمام المنتخب الأوغندي، ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى لنهائيات الأمم الأفريقية، طاقماً أبيض بينما يرتدي حارس المرمى طاقماً أصفر.

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ويرتدي المنتخب الأوغندي القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء، وحارس المرمى طاقماً أزرق.

ويلتقي المنتخب الأوغندي نظيره المصري غدا الأحد على ملعب استاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وحسم المنتخب المصري بطاقة التأهل بالفعل إثر فوزه على زيمبابوي «1-0» والكونغو «2-0»، بينما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني في المجموعة برصيد أربع نقاط حصدها بالفوز على الكونغو «2-0»، والتعادل مع زيمبابوي «1-1».