شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أوغندا: مواجهة مصر صعبة لكنها فرصة لإثبات قدرات لاعبي الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الفرنسي سيبستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا لكرة القدم، إن المباراة أمام المنتخب المصري ستكون غاية في الصعوبة بالنسبة لفريقه، لكنه أكد أنها ستكون فرصة جيدة لإثبات قدرات لاعبي أوغندا، والتأكيد على المستوى الرائع الذي ظهر عليه الفريق في مباراتيه الماضيتين.

ويلتقي المنتخب الأوغندي نظيره المصري غدا، الأحد، على ملعب استاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وحسم المنتخب المصري بطاقة التأهل بالفعل إثر فوزه على زيمبابوي «1-0» والكونغو «2-0»، بينما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني في المجموعة برصيد أربع نقاط حصدها بالفوز على الكونغو «2-0»، والتعادل مع زيمبابوي «1-1».

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وقال ديسابر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، السبت للحديث عن المباراة: «رغم صعوبة المباراة، إلا أن أوغندا ستخوض اللقاء من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث واعتلاء صدارة المجموعة الأولى»، مشيرا إلى أن منتخب مصر أفضل بكثير من منتخبي زيمبابوي والكونغو.

وأضاف ديسابر: «لم يكن مفاجئا أن تفوز مصر في المباراتين الماضيتين، خاصة وأنها تأهلت إلى كأس العالم الأخيرة بروسيا، وأوغندا في المقابل، تمتاز بالروح العالية والحماس، والجماهير بالطبع ستكون بجانب الفريق المصري في اللقاء ولكن ذلك لا يمنع أن منتخب أوغندا سيبذل قصارى جهده للفوز وتسجيل مفاجأة كبيرة».

وأشار ديسابر إلى أنه لامجال للأخطاء في مباراة الغد «ويجب التركيز على المباراة دون النظر لمواجهات أخرى، والفريق يستطيع الذهاب بعيدا في البطولة إذا كثف تركيزه وتفادى الأخطاء في مواجهة الفريق المصري».

وتابع ديسابر: «لست قلقا من منتخب مصر، فهناك فارق بين مباراتي زيمبابوي والكونغو ومباراة الغد، ومباراة مصر أمام الكونغو كانت بمثابة كتاب مفتوح وكل شيء وضح بالنسبة لنا، ولاعبو أوغندا لديهم الحافز الكبير لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط».