شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي: موضوع عمرو وردة أخذ أكبر من حجمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب المصري، الكشف عن تفاصيل عودة اللاعب عمرو وردة لصفوف معسكر الفراعنة، بعدما صدر قرار من اتحاد الكرة المصري باستبعاده من قائمة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.

وقال مدرب المنتخب المصري في تصريحات تليفزيونية: «موضوع عمرو وردة أخذ أكبر من حجمه، ويجب التركيز على الفوز بلقب البطولة للمرة الثامنة».

وأضاف هاني رمزي أن «الجهاز الفني للمنتخب المصري حزين بسبب إصابة حارس المرمى محمود جنش، أثناء التدريبات اليومية».

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وأوضح: «خسرنا عنصرًا مهمًا كان مصدر طمأنة لنا.. وجنش من الحراس المميزين على المستوى الفني والأخلاقي».

وتعرض محمود جنش للإصابة في مران المنتخب المصري مساء أمس الجمعة وخضع لأشعة أثبتت إصابته بقطع في وتر أخيل«.

وضمن المنتخب المصري تأهله لدور الستة عشر بعد تحقيقه انتصارين على زيمبابوي 1 / صفر وعلى الكونغو 2 / صفر.

وسيواجه الفراعنة منتخب أوغندا غدا، الأحد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.