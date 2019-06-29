شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المحمدي يوجه رسالة للجماهير المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال أحمد المحمدي، قائد منتخب مصر، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أوغندا، إن الحالة المعنوية للاعبين مرتفعة، بعد الفوز في مباراتين متتاليتين على زيمبابوي والكونغو.

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وأضاف «المحمدي» أن الفريق سيخوض مباراة غدًا أمام أوغندا بهدف إحراز النقاط الثلاث، لضمان تصدر المجموعة.

وفي سؤال حول تحسن أدائه من مباراة إلى أخرى تحت قيادة أجيري، قال «المحمدي» إن المدير الفني يسمح لهم باللعب المفتوح، وحرية الهجوم، خاصة في الكرات الثابتة وهو ما يسمح لهم بالتسجيل في المباريات.

وفي النهاية وجه المحمدي رسالة إلى الجمهور بضرورة التكاتف حول المنتخب للحصول على اللقب الثامن.