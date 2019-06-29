الزمالك ينهى معسكره المغلق فى 6 أكتوبر استعدادا للسفر إلى قبرص...

جدة - عمرو شويل غادر لاعبو نادى الزمالك معسكر الفريق الذى أقيم مدينة 6 أكتوبر منذ مساء أمس الجمعة بدلا من اليوم السبت، لحصولهم على أكبر جانب من الراحة قبل السفر إلى قبرص.

وقرر خالد جلال المدير الفنى للزمالك، إنهاء معسكر الزمالك مساء الأمس، بدلا من اليوم حتى يحصل اللاعبون على راحة اليوم وغداً قبل السفر بعد غد الاثنين، من أجل الانتظام فى المعسكر الخارجى بقبرص.

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ودخل الزمالك معسكره المغلق بمدينة 6 أكتوبر يوم الثلاثاء الماضى، ضمن الاستعدادات البيضاء لعودة الدورى بعد نهاية التوقف الحالى حيث توقفت المسابقات المحلية لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019 التى يشارك فيها المنتخب الوطنى والمستمرة حتى 19 يوليو المقبل، خاض الزمالك مباراة ودية خلال معسكره أمام البطل الأولمبى، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض، بسباعية نظيفة، والتى جمعت بينهما أمس الجمعة، على ملعب دريم.

وسيخوض الزمالك خلال معسكره فى قبرص أكثر من ودية للاستعداد للدورى الممتاز ويتبقى للفريق الأبيض فى بطولة الدورى 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى ومن المقرر إقامتهم بعد نهاية منافسات أمم أفريقيا.