شكرا لقرائتكم خناقة حريمي واشتباك عضوات الأهلي بسبب لعب "العيال"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أثارت عضوات نادى الأهلى فرع النادى بمدينة نصر الفزع والرعب بين الاعضاء والمتواجدين بالمقر بعد أن اشتبكن بالأيدى، واستدعى تدخل رجال الأمن لفض الاشتباك.
وفوجئ أمن الأهلى أن من بين المشتبكات من هن ليست عضوات فى الأهلى وتم تسليمهم لقسم الشرطة.
وأفصح مسئولو الأهلى عن سبب الخناقة الأساسى هو لعب الأطفال، حيث قامت سيدة بالاتصال بزوجها الذى حضر ومعه بعض الأصدقاء ويتطور الأمر للاشتباك بالايدى قبل أن يتدخل رجال امن النادى الأهلى ويتم أستدعاء الشرطة لأبعاد الطرفين خاصة وان النادى شهد حالة من الفزع بين الأعضاء، وحرر الطرفان محضراَ ضد كلاهما البعض فى قسم مدينة نصر.
وتم رفع مذكرة إلى محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلى قبل اتخاذ القرار النهائى فى الواقعة، والذى من المنتظر أن يكون شطب عضوية كل المشتركين فى الواقعة المسيئة.
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