كيف يستعد محمد عواد للعودة لتدريبات الإسماعيلى؟...

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جدة - عمرو شويل نشر محمد عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلى، صورة له على الشاطئ وسط المياة والرمال، حيث إنه يقضى حالياً فترة استجمام.
كان عواد انتظم في مران الإسماعيلي استعدادا للموسم الجديد بعد أن انتهت إعارته لصفوف الوحدة السعودي، وأعلن الحارس استمراره مع الدراويش في الموسم الجديد، إلا أنه تغيب فى الفترة الأخيرة.
محمد عواد
يذكر أن صبرى المنياوى مدير الكرة بالدراويش عقد جلسة مع عواد الأسبوع الماضى، فى أول ظهور له مع الفريق الأصفر، من أجل تحفيزه والتأكيد على دوره الهام مع الفريق خلال المرحلة المقبلة
يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكهم 33، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك مقرر لها 26 يوليو المقبل.
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