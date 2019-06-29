شكرا لقرائتكم شريف إكرامى يغادر إلى ألمانيا لاستكمال برنامجه التأهيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغادر شريف اكرامى حارس مرمى النادى الأهلى إلى ألمانيا خلال الأيام القادمة لاستكمال برنامجه التأهيلى، بعدما أجرى مؤخراً عملية جراحية لإزالة عظام زائدة فى الركبة على أن يلحق الحارس الدولى بمعسكر ألفريق فى إسبانيا حال إنهائه التأهيل فى الوقت المُحدد وعدم حاجته لفترة تأهيل إضافية.

وحالياً يواصل إكرامى التأهيل وفقاً للتقرير الطبى الذى عاد به من ألمانيا قبل تحديد موعد مشاركته فى التدريبات الجماعية للفريق، ويستأنف ألفريق الأول لكرة القدم بالأهلى تدريباته اليوم السبت بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات اليوم، الجمعة، وفقا للبرنامج الذى وضعه الجهاز ألفنى بقيادة مارتن لاسارتى.

ويأتى هذا فى إطار استعداد الأهلى لمباراتى المقاولون العرب والزمالك يومى 26 و30 يوليو المقبل فى ختام منافسات بطولة الدورى الممتاز ومن بعدها مباراة بيراميدز بكأس مصر يوم 28 أغسطس المقبل.