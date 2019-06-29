مكافآت دورى الأبطال تثير أزمة فى الأهلى...

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جدة - عمرو شويل أزمة جديدة تلوح فى الأفق داخل جهاز الكرة بالأهلى، وسببها مكافآت بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى ودعها الفريق الأحمر من دور الثمانية أمام صن داونز الجنوب أفريقى، بعد الخسارة ذهاباً بخماسية نظيفة والفوز إياباً بهدف وحيد.
ونمى لعلم لاعبى الأهلى أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قرر خصم من جزء مكافآت فوز اللاعبين الخاصة بالمباريات التى خاضها الفريق قبل وداع البطولة القارية، وهو الأمر الذى لم يلق قبول اللاعبين، والذين أكدوا أن مكافآت الفوز فى المباريات لا يمكن خصمها لمجرد وداع الفريق للبطولة.
وينتظر لاعبو الأهلى فرض الخصومات بشكل رسمى قبل التحدث مع مدير الكرة فى الأمر خاصة وأن مكافآت الفوز ببطولة الدورى العام لازالت مُعلقة أيضاً لحين حسم بطولة الدورى العام، ومن المفترض أن يواجه الأهلى المقاولون العرب والزمالك يومى 26 و30 يوليو المقبل فى ختام منافسات بطولة الدورى الممتاز ومن بعدها مباراة بيراميدز بكأس مصر يوم 28 أغسطس المقبل.
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