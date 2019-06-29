شكرا لقرائتكم لاسارتي يضع خطة الإعداد لمعسكر إسبانيا مع جهازه الفنى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يحرص المدير الفني للأهلي مارتن لاسارتي على عقد جلسة خاصة مع جهازه المعاون اليوم السبت ، قبل انطلاق مران الفريق لبحث خطة العمل خلال الأيام المقبلة قبل السفر إلى إسبانيا مطلع يوليو المقبل لخوض معسكر الإعداد استعدادا للمرحلة المقبلة.

ويضع مارتن خلال اجتماعه مع جهازه المعاون اليوم ملامح خطة الإعداد خلال المعسكر ومناقشة الوحدات الفنية والتدريبية التي سيخضع لها اللاعبون.

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ومنح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة مارتن لاسارتى الفريق راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة، وذلك فى إطار البرنامج البدنى الذى وضعه الجهاز استعدادا للمرحلة المقبلة.