شكرا لقرائتكم الزمالك يؤمن صفقة عبد الله السعيد من جميع الاتجاهات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك، أن صفقة عبد الله السعيد لاعب بيراميدز والمنتخب الوطنى، تأتى فى مقدمة أولويات الصفقات البيضاء خلال الميركاتو الصيفى المقبل، حيث يتمسك مسئولو الأبيض بالتعاقد مع اللاعب الذى كان قريب من الانضمام لقلعة ميت عقبة منذ شهور قليلة فى صفقة القرن لكن فشل التعاقد لأسباب جماهيرية.

أوضح المصدر الزملكاوى، أن التعاقد مع عبد الله السعيد، على رأس أولويات صفقات الصيف، وتم فتح قنوات اتصال مع مسئولى بيراميدز لحسم الصفقة مبكرا، وهو ما سيحدث بعد انتهاء كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا فى مصر.

وأكد المصدر الزملكاوى، أن إبرام صفقة تبادلية سيكون أحد الحلول المطروحة على مائدة المفاوضات بين ناديى الزمالك وبيراميدز، لإتمام التعاقد مع عبد الله السعيد، لكن التفاصيل النهائية ستحسم خلال مرحلة المفاوضات الجارية منذ فترة.

ويرحب نادى الزمالك بدخول بعض اللاعبين الحاليين بالقائمة البيضاء فى صفقات تبادلية لإبرام تعاقدات جديدة خلال الميركاتو الصيفى المقبل.