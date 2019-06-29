شكرا لقرائتكم رجاء الله السلمي: تمديد فترة الترشح جاء لمصلحة النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح رجاء الله السلمي، وكيل الهيئة العامة للرياضة للعلاقات العامة والإعلام، أن تمديد الفترة الثالثة للترشح في نادي النصر جاء بناء على طلب رفع من أعضاء الفئة الذهبية في النادي.
وقال في لقاء مع "العربية" يوم الجمعة: تمديد الفترة الثالثة جاء بناء على ما رفعه أعضاء الفئة الذهبية بهدف الاطلاع على ملفات المترشحين وفقا للائحة الأساسية للأندية الرياضية، وتم تمديد الفترة لكون ذلك سيصب في مصلحة نادي النصر.
وأضاف: بالتالي تستمر فترة الترشح الثالثة إلى يوم الخميس المقبل، وستتاح الفرصة لقبول المزيد من ملفات المترشحين، من بعد ذلك تستكمل المراحل التالية للبرنامج الانتخابي.
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