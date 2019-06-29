شكرا لقرائتكم بعد اعتذاره عن الفيديو الفاضح.. عمرو وردة يعود لمنتخب مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر اتحاد الكرة المصري العفو عن اللاعب عمرو وردة وإعادته لمنتخب مصر لكرة القدم، الذي يخوض تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر، بعد اعتذاره عن الفيديو الفاضح.

وعقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة ودية مع لاعبي المنتخب المصري وجهازهم الفني في مقر إقامة الفريق في ساعة متأخرة من مساء الخميس، بحضور المهندس، هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد كرة القدم، حيث حث الوزير لاعبي مصر على بذل أقصى الجهد لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر.

وأثنى أبو ريدة خلال الاجتماع على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه والتزامهم أيضاً بأي قرار يصدر عن اتحاد كرة القدم في هذا الشأن.

كما أعلن تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط، مؤكداً "ضرورة استمرار التكاتف فيما بينهم، لأنه ينعكس على أدائهم في الملعب، وذلك لإسعاد جماهيرهم وشعب مصر"، بحسب تعبيره.

صلاح يتدخل للعفو عن وردة

وكانت مصادر مسؤولة داخل اتحاد الكرة المصري قد كشفت "للعربية.نت "عن وجود ضغوط من لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم للعفو عن زميلهم وردة، والذي تم استبعاده بعد انتشار فيديو فاضح له مع فتاة مكسيكية.

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وذكرت المصادر أن اللاعبين الكبار بالفريق وعلى رأسهم قائد الفريق أحمد المحمدي ومحمد صلاح تدخلوا لإقناع المدير الفني أفيير أجيري بالعفو عن وردة وإعادته للمنتخب مرة أخرى، مضيفين أن قرار العفو عن وردة بيد رئيس الاتحاد، هاني أبو ريدة، وليس المدير الفني.

وتبين أن اللاعب نفذ نصيحة زملائه ببث فيديو على صفحته على مواقع التواصل لتقديم الاعتذار للجماهير، كبداية للوساطة له مع المسؤولين باتحاد الكرة.

وكانت فتاة مكسيكية قد نشرت فيديو فاضحاً للاعب المصري على صفحتها على موقع" تويتر"، كاشفة أنه تحرش بها جنسياً ولفظياً وأرسل لها صوراً مخلة.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من قيام عارضة أزياء تدعى مريهان كيللر، أميركية من أصل مصري، باتهام اللاعب وآخرين من زملائه في المنتخب المصري بالتحرش بها لفظياً، من خلال إرسال رسائل لها على إنستغرام، كما قامت بنشر فيديو يوضح تلك الرسائل.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بعدها استبعاد وردة، من معسكر المنتخب، قبل أن يعود ويقرر إعادته مساء الخميس.