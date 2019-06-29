شكرا لقرائتكم النصيري يقود المغرب لفوز صعب على كوت ديفوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز يوسف النصيري هدفا في الشوط الأول ليقود المغرب لفوز مستحق 1 - صفر على ساحل العاج في مباراة ممتعة بالمجموعة الرابعة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم باستاد السلام في القاهرة يوم الجمعة.

وأنهى النصيري مهاجم ليغجانيس الإسباني تمريرة نور الدين أمرابط بعد جهد فردي رائع في الشباك بعد 23 دقيقة، ليسجل الهدف الذي منح المغرب النصر.

وضمن المغرب بذلك التأهل لدور الستة عشر بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط من مباراتين، بينما تحتاج ساحل العاج، التي تملك ثلاث نقاط عقب فوزها 1-صفر على جنوب إفريقيا في مباراتها الأولى، للفوز على ناميبيا في ختام دور المجموعات، لتضمن الصعود إلى الدور الثاني بدون انتظار نتائج الفرق الأخرى.