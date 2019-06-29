المنتخب الوطني يختتم استعداداته لمواجهة منتخب أوغندا

ينهي المنتخب الوطني اليوم السبت كافة استعداداته لمواجه نظيرة الأوغندي في تمام الساعة 9 مساء يوم الأحد، حيث تقام المباراة في استاد القاهرة، والمباراة في ختام مباريات دور المجموعات في المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تقام في الأيام الحالية على ملاعب جمهورية مصر العربية المختلفة.

حيث أن المنتخب الوطني يؤدي مران خفيف تحت قياده مديره الفني المكسيكي خافير اجيري، في تمام الساعة 7 مساء على ملعب الكلية الحربية، حيث أن التدريبات والإحماء فقرة تكتيكية للتدريبات الترفيهية.

حيث أن المنتخب المصري قام بحجز بطاقة التأهل للدور الثاني في بطولة الأمم الأفريقية، حيث انه تصدر المجموعة الأولى في الفوز على منتخب زيمبابوى في الجولة الأولى بأحرازه هدف ثم قام بالفوز في الجولة الثانية على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل لا شيء.