سيف زاهر يوضح حقيقة تدخل لاعبي المنتخب لعودة اللاعب عمر وردة للمنتخب

صرح سيف زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بأنه قد تم التحقيق مع اللاعب عمر وردة، بعد واقعة التحرش الجنسي المؤخرة والتي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن أعضاء اتحاد الكرة قد اتفقوا على حرمان اللاعب من خوض مباراة منتخب مصر مع الكونغو.

حيث قد أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، بأن لاعبي منتخب مصر قد تعاطفوا مع اللاعب عمر وردة، وأن قرار عودة عمر وردة مرة أخرى إلى المنتخب يعتبر قرار تربوي، وهو يخص العادات والتقاليد المصرية، وأن وقف اللاعب يحسب لاتحاد الكرة.

كما أوضح بأنه لم يصدر قرار بوقف اللاعب عمر وردة مدي الحياة عن مباريات المنتخب الوطني، كما أن المهندس هاني أبو ريدة هو المشرف الأول على المنتخب المصري ويعتبر أنه صاحب قرار عودة اللاعب.