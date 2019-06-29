بالفيديو.. ميدو ينعي والده بكلمات مؤثرة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهر - الخليج 365:

نعى أحمد حسام وصفي الشهير بـ "ميدو" والده الذى وافته المنية يوم الاربعاء الماضي

وقال ميدو لبرنامج نجوم أفريقيا :" والدي كان مدرسة فى الحياة تعلمت منه الكثير وكان يحظى بحب واحترام الجميع".

وتابع " لولا أبي ما كنت أنا، كل ما وصلت إليه كان بفضله سواء في حياتي الشخصية أو المهنية".

واستطرد " أشعر انني كبرت، أبي كنت ألجأ إليه فى جميع أموري واشعر بالراحة عندما اتحدث معه".

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وأنهى " أتمنى أن أكون جعلته فخورا بي ".

واقيم عزاء حسام وصفي، مساء الخميس الماضي بحضور عدد من نجوم الكرة عماد متعب، وحسام غالي، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، ومؤمن زكريا، وأحمد حسن، وعبدالواحد السيد، وأحمد فتحي، وإيهاب جلال، ومحمود أبو رجيلة، بالإضافة لسيف زاهر عضو اتحاد الكرة، وأمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك.

كما حضر جمال مبارك نجل الرئيس الأسابق حسني مبارك، وعدد من الفنانين أبرزهم عمرو سعد، وأحمد صلاح حسني.