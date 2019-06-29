مدرب نيجيريا: لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين ونحترم إمكانات المنافس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تحدث الألماني جيرونوت روهر، المدير الفني للمنتخب النيجيري عن مواجهة فريقه أمام مدغشقر يوم غد الأحد في الجولة الثالثة لمنتخبات المجموعة B.

وقال روهر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي عُقد اليوم السبت، :"علينا أن نتحمل ونقدم ما هو أفضل، فاللاعبين لديهم الرغبة والتصميم لذلك، هدفنا الفوز بالمباراة، لكن دائماً في إطار احترام الفريق المنافس".

وقال المدير الفني للمنتخب النيجري:"مدغشقر فريق جيد وقوي لديه طاقم قوي من الفرنسيين سيكونون على أتم استعداد لمواجهتنا وطريقة اللعب ستكون وفق دراسة نقاط القوة والضعف لفريق مدغشقر".

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وواصل: "لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين ونحترم إمكانات المنافس ونتمنى أن تكون مباراة طبيعية، بحيث يفوز الفريق الذي يستحق الفوز وأن يكون اللقاء عبارة عن كرة قدم خالصة".

وأشار إلى أنه سيشارك مجموعة جديدة من اللاعبين خلال مباراة مدغشقر، مضيفًا:"سنضع الخطة اليوم كان لدينا 5 تغييرات في أخر مباراتين وسنجرى تغييرات جديدة أمام المنتخب الملغاشي وقال قد يكون لدينا بعض المشاكل ولكنها لن تهزمنا".

وأتم حديثه: "المباراة ستكون حافزًا لنا ولدينا تتطلع للعب أمام فريق مدغشقر لإنهاء هذا الدور كأول المجموعة الصدارة مهمه لنا".