ماذا قالت الصحف العالمية عن عودة وردة للمنتخب بعد استبعاده؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

اهتمت الصحافة العالمية بخبر عودة عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني، إلى معسكر الفراعنة مرة أخرى بعد استبعاده لأسباب انضباطية.

وكان هاني أبو ريدة المشرف العام على منتخب مصر قد استبعد وردة من المعسكر بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق، بعد انتشار فيديو احتوى على تجاوزات أخلاقية من نجم منتخب مصر.

وبعد أقل من 48 ساعة من استبعاده، تراجع أبو ريدة وقرر إعادة وردة إلى منتخب مصر، وتخفيض عقوبة الإيقاف عليه حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط، ليصبح اللاعب مؤهلا للمشاركة اعتبارًا من دور الـ16 للبطولة.

ونبرز لكم خلال التقرير التالي أبرز ما قالته الصحف العالمية عن خبر عودة عمرو وردة إلى معسكر المنتخب الوطني:

بي بي سي

عمرو وردة يعود بعد يومين من استبعاده

قالت الشبكة البريطانية أن المنتخب المصري مستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية، قرر استدعاء عمرو وردة مرة أخرى بعد يومين فقط من استبعاده.

وأشارت الشبكة إلى أن وردة ستُرفع عنه العقوبة بعد انتهاء دور المجموعات بعد لقاء مصر وأوغندا في الجولة الختامية.

ذا جارديان

وردة يعود لمنتخب مصر بعد تدخل كبار اللاعبين

اهتمت الصحيفة البريطانية بخبر عودة عمرو وردة إلى المنتخب المصري بعد تدخل العديد من اللاعبين لإنهاء الأزمة.

وقالت الصحيفة أن منتخب الفراعنة قرر عودة وردة لمعسكر المنتخب بعد استبعاده، بعد تدخل كبار لاعبي المنتخب، وعلى رأسهم النجم محمد صلاح لاعب ليفربول.

وأعادت الصحيفة نشر اعتذار وردة خلال مقطع فيديو قام اللاعب بنشره، للاعتذار من الجماهير واللاعبين وأهله.

Advertisements

ليكيب

وردة يعود للمنتخب عقب دور المجموعات

بعد استبعاده لأسباب انضباطية، قرر المنتخب المصري إعادة عمرو وردة لمعسكر الفراعنة بعد تدخل زملائه.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن وردة سيعود للمشاركة مرة أخرى ابتداءً من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ماركا

مصر تُعيد وردة مرة أخرى

قالت الصحيفة الإسبانية أن المنتخب المصري أعاد عمرو وردة لمعسكر المنتخب مرة أخرى بعد استبعادة بعد أزمة فتاة "الانستجرام" ومقاطع الفيديو التي احتوت على تجاوزات أخلاقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وردة سيكون جاهزاً للمشاركة بعد مباراة أوغندا، إذا قرر خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر الاعتماد عليه.

واختتمت الصحيفة الإسبانية تقريرها بأن عودة وردة للمنتخب يعود الفضل فيها إلى لاعبي المنتخب الذين تدخلوا لإنهاء الأزمة.

لا جازيتا ديللو سبورت

مصر تستمع لصلاح وتُعيد وردة

قالت الصحيفة الإيطالية أن النجم محمد صلاح استطاع أن يقنع إدارة المنتخب المصري بإعادة عمرو وردة للمعسكر بعد استبعادة لأسباب أخلاقية.

واهتمت الصحيفة بما كتبه صلاح على "تويتر" مدافعاً عن وردة بشكلٍ غير مباشر: "لكني أيضاً أؤمن أن الكثيرين من الذين يرتكبون الأخطاء يمكنهم أن يصبحوا أفضل، ولا يجب أن يتم إرسالهم فوراً إلى المقصلة باعتبارها أقصر طريق".

كما اهتمت بتصرف أحمد المحمدي قائد المنتخب بعد احتفاله بالرقم 22 -رقم وردة- بعد إحرازه لهدف في مباراة الكونغو.