موريتانيا تبحث عن النقطة الأولى بأمم أفريقيا.. والكاميرون تسعى لحسم التأهل عبر بوابة غانا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ ( أ ش أ)

تقام اليوم السبت 3 مباريات ضمن إطار منافسات المرحلة الثانية بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية (مصر 2019) حيث يلتقي منتخب أنجولا نظيره الموريتاني في الرابعة والنصف عصر اليوم على استاد السويس، فيما يلتقي منتخب الكاميرون نظيره الغاني في السابعة مساء على استاد الإسماعيلية، بينما يواجه المنتخب البنيني نظيره منتخب غينيا بيساو في العاشرة مساء على استاد الإسماعيلية أيضا.

ويتطلع منتخب أنجولا لتحقيق التوقعات بإحراز نتيجة إيجابية، عندما يواجه نظيره الموريتاني، وتصب الترشيحات لصالح أنجولا في المباراة ويتطلع الفريق لتعزيز فرصته في التأهل من المجموعة، وذلك قبل مباراته الصعبة المرتقبة أمام منتخب مالي في الجولة الثالثة.

ويخوض منتخب أنجولا المباراة بثقة عالية، بعد أن نجح في تحسين مستواه خلال الشوط الثاني أمام تونس وانتزع هدف التعادل عن طريق دجالما كامبوس في الجولة الأولى من مباريات المجموعة.

على الجانب الآخر، يتطلع منتخب موريتانيا إلى استعادة توازنه والبحث عن حصد أول نقطة له، حيث تلقى هزيمة ثقيلة في بداية مشواره وخسر أمام منتخب مالي بنتيجة 1-4.

وفي المباراة الثانية، سيخوض المنتخب الكاميروني الخطوة الحقيقية والاختبار الأول له في رحلة الدفاع عن لقبه القاري، عندما يلتقي نظيره الغاني، إذ تمثل المباراة إحدى مواجهات القمة التي يشهدها الدور الأول للبطولة، حيث تجمع بين اثنين من الفرق المرشحة للفوز باللقب إضافة لكونها ديربي مثير لغرب أفريقيا.

كما تتسم المواجهات بين المنتخبين الغاني والكاميروني بالإثارة البالغة كونهما من الفرق التي توجت باللقب عدة مرات سابقة إضافة لما تضمه صفوف كل منهما من عناصر محترفة قادرة على حسم المباراة.

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ويسعى المنتخب الكاميروني إلى تحقيق الفوز على غانا لحجز مقعده في دور الستة عشر قبل مباراته الثالثة في المجموعة أمام منتخب بنين.

في المقابل، عانى المنتخب الغاني في مباراته الأولى بالبطولة وسقط في فخ التعادل 2 / 2 مع منتخب بنين في مباراة شهدت طرد اللاعب الغاني جون بوي لنيله الإنذار الثاني في اللقاء.

وتمثل المباراة مواجهة على زعامة المجموعة السادسة حيث يستطيع المنتخب الكاميروني الانفراد بالصدارة، فيما يمتلك المنتخب الغاني القدرة على استعادة الاتزان وتعزيز فرصته في العبور إلى الدور الثاني لأن أي نتيجة سوى الفوز قد تضع الفريق في ورطة حقيقية.

وفي المباراة الثالثة، ما زال منتخب بنين في مرحلة البحث عن الفوز الأول له في تاريخ البطولة، وقد تكون الفرصة سانحة أمام الفريق حاليا أكثر من أي مرة سابقة عندما يلتقي منتخب غينيا بيساو بالجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة في الدور الأول لبطولة كأس أمم أفريقيا.

ونال منتخب بنين دفعة معنوية من التعادل الثمين مع غانا بالجولة الأولى خاصة وأنه هز شباك النجوم السوداء مرتين في هذه المباراة وكان البادئ بالتسجيل.

في المقابل، كانت الهزيمة أمام الكاميرون هي السابعة لمنتخب غينيا بيساو مقابل ثلاثة تعادلات وانتصار واحد في آخر 11 مباراة خاضها الفريق، إذ لم يقدم منتخب غينيا بيساو أداء جيدا في مواجهة الكاميرون لكنه يحتاج إلى تقديم عرض قوي إذا أراد تحقيق الفوز الأول له في كأس أمم أفريقيا (مصر 2019).