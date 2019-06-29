"بالقتل الرحيم".. نجم هولندا يختار مفارقة الحياة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:
اختار "فيرناندو ريكسن"، نجم هولندا، أن يفارق الحياة، اليوم، بناء على إرادته بأحد مستشفيات إسكتلندا.
ريكسن، 42 عامًا، يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري "شلل الأعصاب" وأدي إلى اعتزاله كرة القدم فى عام 2014 بعد مسيرة حافلة.
وحدد الهولندي الـ29 من يونيو لإنهاء حياته بالقتل الرحيم الطوعي السلبي الذي يعني إنهاء الحياة للحالات الميئوس من شفائها.
وحاول الهولندي علاج حالته، ولكنها تدهورت حتى فقد النطق؛ ليقرر إنهاء حياته .
ووجه "ريكسن" رسالة أخيرة لمحبيه عبر نداء باستخدام جهاز للكلام: "الأمر أصبح صعبًا جدا بالنسبة لي28 يونيو ستكون ليلتي الأخيرة".
ولعب ريكسن لأندية ألكمار الهولندي، ورنجرز الإسكتلندي، وزينيت الروسي، ومثّل منتخب بلاده هولندا خلال الفترة من 2000 إلى 2003.
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