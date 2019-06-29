المحمدي: أجيري يمنحنا حرية هجومية.. وحزين لإصابة جنش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أكد أحمد المحمدي قائد المنتخب المصري، أن مباراة أوغندا ستكون صعبة، مشيراً إلى أنهم سيلعبون للفوز وتحقيق الثلاث نقاط والحصول على صدارة المجموعة.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره الأوغندي يوم الأحد ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2019، بملعب استاد القاهرة.

وقال المحمدي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "الفوز على منتخبي الكونغو وزيمبابوي رفع الحالة المعنوية للاعبين".

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وأضاف قائد المنتخب عن مباراة منتخب أوغندا: "مباراة الغد صعبة وسنلعب للفوز وتحقيق الـ 3 نقاط".

وبسؤاله عن إصابة محمود جنش حارس المنتخب قال: "الكل حزين على إصابة جنش ونتمنى له الشفاء العاجل".

وتابع المحمدي متحدثاً عن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري: "أجيري يمنحنا حرية هجومية أكبر وهذا هو العامل الرئيسي لإحراز الأهداف".

واختتم المحمدي تصريحاته: "البطولة على أرضنا، نحن نجتهد ونحاول أن نرضي الجمهور الذي يقف خلفنا، ونسعى لتحقيق البطولة من أجل إرضائهم".