أول تعليق من أجيري على إصابة جنش وأزمة عمرو وردة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أكد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، أن إصابة حارس المنتخب ونادي الزمالك محمود عبدالرحيم "جنش" عبارة عن حادث عابر وليس له علاقة بالأحمال التدريبية.

وتأكد عدم استكمال جنش لمنافسات كأس الأمم الأفريقية، بعدما اثبتت الأشعة إصابته بقطع كلي في وتر اكليس.

ويستعد منتخب مصر، لملاقاة أوغندا ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية بملعب استاد القاهرة.

وقال أجيري في تصريحات بالمؤتمر الصحفي "لن يكون هناك تعديلات كبيرة في تشكيل المنتخب أمام أوغندا، أعتقد أن تشكيل المباراة لن يختلف عن المباريات السابقة".

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وتابع "حصدنا 6 نقاط ونحن في صدارة المجموعة، أتمنى أن ننجح في حصد نقاط مباراة أوغندا، نستهدف تقديم مباراة جيدة والفوز بها بالتأكيد".

وواصل "بالطبع هناك حالة حزن بسبب إصابة جنش، الأمر مجرد حادث عابر وليس بسبب الأحمال التدريبية".

وشدد "منتخب مصر سوف يؤدي بشكل جيد أمام أوغندا، هذا ما اعتقده، لن نتأثر بغياب جنش للإصابة، أو حتى بسبب الأزمة الأخيرة المتعلقة بعمرو وردة".

وأضاف "لا يمكن تحديد نسبة مئوية تخص حالة الرضا من جانبي على أداء ومستوى منتخب مصر، كرة القدم لعبة غريبة، لكن أعد بأن يتطور المنتخب في الفترة المقبلة".