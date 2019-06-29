لاعب أوغندا: جاهزون للفوز على مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أكد حسن واساو لاعب منتخب أوغندا، أن منتخب بلاده يسعى لتقديم مباراة رائعة أمام منتخب مصر، مشيراً إلى أنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق الفوز على منتخب الفراعنة.

ويستعد منتخب أوعندا لملاقاة نظيره المصري يوم الأحد ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2019، بملعب استاد القاهرة.

وقال واساو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز على مصر وتقديم مباراة رائعة، ولن نركز مع لاعب واحد فقط بل سنركز على الفريق ككل لتنفيذ التكتيك المناسب للمباراة والفوز بالثلاثة نقاط".

Advertisements

وأضاف: "عندما تنظر إلى مصر من الممكن أن يكون لديهم أخطاء وعلينا أن نركز لتنفيذ ما نريد وننتظر حتى الغد لنرى من سيحصل على الثلاثة نقاط".

وتابع لاعب أوغندا: "عندما تبدأ في البطولة عليك أن تجمع أكثر عدد من النقاط، فيجب أن نركز على مباراة تلو الأخرى للحصول على أكثر عدد من النقاط".

واختتم واساو تصريحاته: "حرارة الجو ليست صعبة بالنسبة لنا تعرضنا للكثير من المواقف المشابهة، فيجب على اللاعب أن يكون جاهزا لأي ظروف للعب المباراة، فلذلك نحن جاهزون للمباراة والحرارة ليست مشكلة بالنسبة لنا".