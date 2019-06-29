ميسي: الكرة مثل الأرنب في هذه الملاعب

جدد ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين لكرة القدم انتقاده لحالة أرضية الملاعب في البرازيل خلال كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) بعد الفوز على فنزويلا في ربع النهائي، مشيراً إلى أنها تحول دون تقديم أفضل أداء عليها.

وتغلب المنتخب الأرجنتيني 2-صفر على نظيره الفنزويلي مساء الجمعة ليتأهل إلى نصف النهائي لملاقاة البرازيل في موقعة مرتقبة.

وقال ميسي في تصريحات صحافية: “الملاعب هنا في حالة مخجلة. الكرة مثل الأرنب يمكنها أن تقفز في أي مكان. الظروف صعبة جدا ومن الصعب التقدم بالكرة. هذا لا يمكن أن يستمر”.

وأضاف: “إنها (الملاعب) مليئة بالأجزاء غير المعشبة جيدا وغير المستوية ما يحول دون تقديم أفضل أداء عليها”.

Advertisements

كما اعترف ميسي بأنه لم يقدم بعد الأداء المنتظر منه أو الذي كان يتمناه في كوبا أميركا.

وفي الوقت الذي عادة ما يظهر فيه ميسي بشكل مختلف على الصعيد الدولي مقارنة بزملائه فإن أمام فنزويلا كان أفضل لاعب في العالم خمس مرات يعاني من التراجع والبطء بينما ظهر آخرون بشكل أفضل كثيرا.

وبعد أربع مباريات في كوبا أميركا سجل ميسي هدفا واحدا، وكان من ركلة جزاء، ولم يصنع أي هدف ولم يقدم أبدا الأداء الذي جعله يهز الشباك أكثر من أي لاعب آخر في أوروبا على مدار آخر ثلاثة مواسم.