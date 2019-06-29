رسمياً.. الاتحاد السعودي يعلن انتخاب ياسر المسحل رئيساً

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، رسمياً، انتخاب ياسر المسحل رئيساً له للدورة المقبلة التي تستمر بين عامي 2019 و2023.
جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي، لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد في دورتها الرابعة.
وأجريت عملية التصويت بحضور مراقبين من الاتحاد الدولي “فيفا”، والاتحاد الآسيوي، وكذلك من الجمعية العمومية.
وأعلن رسمياً عن فوز قائمة المسحل، ليتولى رئاسة الاتحاد وتشمل قائمته: خالد الثبيتي نائباً للرئيس، وعضوية أضواء العريفي وخالد المقرن ونزيه النصر ومعيض الشهري ونعيم البكر وتركي السلطان وبندر الأحمدي وعبد العزيز العفالق وعبدالله كبوها.
وتجدر الإشارة إلى أن المسحل كان المرشح الوحيد الذي تتطابق كافة الشروط على قائمته الانتخابية، حيث أعلنت لجنة الانتخابات بالاتحاد السعودي في وقت سابق من يونيو (حزيران) الجاري استبعاد 4 مرشحين آخرين.
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