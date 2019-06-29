سكالوني يطالب لاعبيه بنسيان المنافسة التاريخية مع البرازيل

أكد المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، أن فريقه يجب أن يتناسى المنافسة الشرسة التاريخية بينه وبين نظيره البرازيلي، عندما يلتقي الفريقان الثلاثاء المقبل في الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا.

أوضح سكالوني في المؤتمر الصحافي بعد التأهل لنصف النهائي على حساب فنزويلا: “على المنتخب الأرجنتيني أن يتعامل معها مثل أي مباراة في المربع الذهبي لكوبا أمريكا، لأن هذا هو ما يميز هذه المباراة”.

وأشار: “سنحاول تقديم مستوانا واللعب بأسلوبنا ونحاول حسم اللقاء لصالحنا”، مشيراً إلى أن هذا هو ما ساعد الفريق في مباراته أمام فنزويلا بدور ربع النهائي.

وأشاد سكالوني بالبداية القوية لفريقه أمام فنزويلا، والهدف المبكر الذي سجله لاوتارو مارتينيز، ليمهد الطريق نحو الفوز باللقاء، مؤكداً على أن مستوى فريقه يتطور ويتحسن من مباراة لأخرى، ما ساهم في تحقيق الفوز المقنع على فنزويلا.