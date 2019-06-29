الارشيف / اخبار الرياضه

فيدرر يقر بموهبة ميسي

0 نشر
Alaa Ali 0 تبليغ

Advertisements

امتدح أحد أعظم لاعبي التنس في التاريخ، السويسري روجر فيدرر، نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ، مقراً بأنه يمتلك مميزات لا يمتلكها كثيرون.

صرح فيدرر في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية: “لم أتحدث عن ميسي بما فيه الكفاية، أكثر ما يعجبني فيه قدرته على الدوران بجسدة تجاه المرمى بعد استلامه الكرة، حينها تكون رؤيته كاملة”.

وأضاف اللاعب المخضرم صاحب (37 عاماً: “لديه دائماً ثلاثة خيارات أمام المرمى، التمرير، المراوغة، التسديد، هو واحد من القلائل القادرون على فعل ذلك”.

ويستعد “المايسترو” صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولات غراند سلام (20)، لخوض بطولة ويمبلدون المقامة على الملاعب العشبية، والتي توج بها 8 مرات من قبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيدرر يقر بموهبة ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا