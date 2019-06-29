فيدرر يقر بموهبة ميسي

امتدح أحد أعظم لاعبي التنس في التاريخ، السويسري روجر فيدرر، نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مقراً بأنه يمتلك مميزات لا يمتلكها كثيرون.

صرح فيدرر في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية: “لم أتحدث عن ميسي بما فيه الكفاية، أكثر ما يعجبني فيه قدرته على الدوران بجسدة تجاه المرمى بعد استلامه الكرة، حينها تكون رؤيته كاملة”.

وأضاف اللاعب المخضرم صاحب (37 عاماً: “لديه دائماً ثلاثة خيارات أمام المرمى، التمرير، المراوغة، التسديد، هو واحد من القلائل القادرون على فعل ذلك”.

ويستعد “المايسترو” صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولات غراند سلام (20)، لخوض بطولة ويمبلدون المقامة على الملاعب العشبية، والتي توج بها 8 مرات من قبل.