اقترب عبدالواحد السيد حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، من تولي منصب مدير منتخب مصر للكرة الشاطئية في الجهاز الفني الجديد. واستقر اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، على تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب، على أن يُعلن عنه خلال أيام قليلة، ويضم كلًا من: دكتور جمال محمد علي مدير فني Advertisements كابتن عبد الواحد السيد مدير المنتخب كابتن أحمد أبو سريع مدرب كابتن ياسر عبد الخالق مدرب حراس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالواحد السيد مديرًا لمنتخب مصر للكرة الشاطئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.