عبدالواحد السيد مديرًا لمنتخب مصر للكرة الشاطئية

اقترب عبدالواحد السيد حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، من تولي منصب مدير منتخب مصر للكرة الشاطئية في الجهاز الفني الجديد.
واستقر اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، على تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب، على أن يُعلن عنه خلال
دكتور جمال محمد علي مدير فني
كابتن عبد الواحد السيد مدير المنتخب
كابتن أحمد أبو سريع مدرب
كابتن ياسر عبد الخالق مدرب حراس.
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