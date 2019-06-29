رياضة | مدرب مدغشقر: أنتظر مواجهة مصر وكتابة التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب مدغشقر: أنتظر مواجهة مصر وكتابة التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث نيكولا ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر، عن مواجهة فريقه أمام نيجيريا غدا في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في أمم إفريقيا 2019.

وقال ديبوي إن لاعبي مدغشقر لديهم رغبة قوية في العبور إلى دور الستة عشر، لذلك فسوف يقاتلون من أجل تحقيق ذلك وأتمنى التوفيق للاعبي فريقي حتى لو كان خصمنا قوى كما يقال.

وأضاف أن الروح المعنوية عالية بين اللاعبين والجميع يرغب في دخول التاريخ من أوسع الأبواب بالوصول إلى دور الستة عشر.

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وأكمل: "لقد قمت بالإعداد الذهني الجيد واللازم لفريقي، ونحن جاهزون تماماً لهذه المواجهة الصعبة ، إنها مباراة مهمة، نحتاج فيها لتحقيق نتيجة ايجابية.

وتابع ديبوي: "قدمنا أداء جيدا في أول مشاركة ووصلنا لمرحلة مميزة ،نقطة واحدة تكفينا للتأهل حتى لو لم نتأهل لكننى مقتنع بأننا نستطيع أن نصل إلي ما هو أبعد من ذلك، ونسعى لوضع بصمة مميزة لنا، الوصول للنهائي حلم وقد نواجه منتخب مصر".