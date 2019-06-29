رياضة | عاجل.. سموحة يطلب ضم ثنائي الأهلي رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سموحة يطلب ضم ثنائي الأهلي رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة عن أنه أرسل خطابًا رسميًا إلى النادي الأهلي، للتعاقد مع الثنائي هشام محمد وإسلام محارب لاعبا الفريق الأحمر.

وأضاف عامر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"طلبنا ضم هشام ومحارب لحاجة سموحة لهما في الموسم المقبل.. أرسلنا الخطاب وننتظر رد الأهلي عليه، والطلبات التي سيطلبها للموافقة على رحيل الثنائي وانتقاله إلى سموحة".

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وواصل فرج عامر: "نسعى لبناء فريق قوي في الموسم المقبل، والعودة على إعادة سموحة لمكانته الطبيعية بعد الفترة الصعبة التي قضاها الموسم الحالي".