رياضة | قائد نيجيريا: نلعب من أجل المال مثل أي فريق في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد نيجيريا: نلعب من أجل المال مثل أي فريق في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف أحمد موسى قائد منتخب نيجيريا بصعوبة مباراة مدغشقر في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال أحمد موسى في المؤتمر الصحفي لمباراة نيجيريا ومدغشقر: "نعلم أنها ستكون مباراة صعبة ولكن لا نخاف المواجهة وسنبذل قصارى جهدنا غدا.. تحدثنا معا كفريق وسنحل مشاكلنا بأنفسنا فأي فريق يطمح للمال حتى لو كنت من لاعبي كرة القدم".

ورفض أحمد موسي اتهام لاعبي منتخب بلاده بالاستهار في اللعب من المنتخب علي عكس الأداء بجدية مع انديتهم قائلًا: "هذا كلام مضحك لم أسمعه لكن نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل منتخب بلادنا حتى لو تعرضنا للاصابات".