رياضة | الأهلي يعلن عودة ناصر ماهر وصلاح وحالة شريف إكرامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن عودة ناصر ماهر وصلاح وحالة شريف إكرامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظم ناصر ماهر وصلاح محسن لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريب الجماعي اليوم السبت بعد انتهاء الراحة السلبية الإضافية التي حصل عليها الثنائي من قبل الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس.

ويستعد الأهلي للسفر إلى إسبانيا مطلع يوليو المقبل لخوض معسكر إعدادي هناك؛ استعدادا للمرحلة المقبلة.

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ويعقد مارتن لاسارتي جلسة خاصة مع جهازه المعاون اليوم قبل انطلاق مران الفريق لبحث خطة العمل خلال الأيام المقبلة وذلك قبل السفر إلى إسبانيا مطلع يوليو المقبل ؛ لخوض معسكر الإعداد استعدادا للمرحلة المقبلة.

ويسعى لاسارتي خلال اجتماعه مع جهازه المعاون اليوم لوضع ملامح خطة الإعداد خلال المعسكر، ومناقشة الوحدات الفنية والتدريبية التي سيخضع لها اللاعبون.

وأوضح الجهاز الفني للأهلي أن حالة شريف إكرامي حارس مرمي الفريق تحسنت بشكل كبير فهو يواصل برنامجه التأهيلي بنجاح مؤكدًا أن الأيام القادمة ستشهد دخول اللاعب مرحلة جديدة من التأهيل؛ تمهيدًا لعودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة .

يذكر أن إكرامي خضع لجراحة إزالة عظام زائدة في الركبة في ألمانيا مؤخرًا، و يؤدي برنامجا تأهيليا للتعافي منها.