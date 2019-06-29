رياضة | سر أهداف أحمد المحمدي مع منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر أهداف أحمد المحمدي مع منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد المحمدي قائد منتخب مصر أنه لن يتنازل عن الفوز على أوغندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية.

وقال المحمدي: "في الفترة الأخيرة نلعب بشكل هجومي أكبر وطريقة لعب أجيري هي من تساعدني على إحراز الأهداف لأنها تمنحنا فرصة للتقدم والزيادة الهجومية لجميع اللاعبين".

وأضاف المحمدي: "البطولة لنا لأنها تقام أرضنا وبين جماهيرنا وسنقاتل حتى تحقيق اللقب ونأمل من الجماهير أن تقف بجانبنا حتى النهاية ولا نترك اللقب يخرج من بين أيدينا".

وتابع المحمدي: "كلنا حزينون على إصابة جنش ونتمنى عودته للملاعب سريعًا فهو من الحراس المميزين في مصر".