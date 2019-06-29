رياضة | ديسابر يتوعد منتخب مصر ويتحدث عن نقاط ضعف الفراعنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديسابر يتوعد منتخب مصر ويتحدث عن نقاط ضعف الفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا إن المباراة أمام مصر ستكون غاية في الصعوبة بالنسبة لفريقه، مؤكدا أنها ستكون فرصة جيدة لإثبات قدرات لاعبيه في أمم إفريقيا.

وأوضح ديسابر خلال المؤتمر الصحفي أنه رغم صعوبة المباراة إلا أن أوغندا ستخوض اللقاء من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط واعتلاء صدارة المجموعة الأولى، مشيرا إلى أن مصر أفضل بكثير من زيمبابوي والكونغو ومن الطبيعي أن تفوز في المباراتين الماضيتين، خاصة أنها تأهلت إلى كأس العالم الأخيرة بروسيا، وأوغندا في المقابل، تمتاز بالروح العالية والحماس، والجماهير بالطبع ستكون بجانب الفريق المصري في اللقاء ولكن ذلك لا يمنع أن منتخب أوغندا سيبذل قصارى جهده للفوز وتسجيل مفاجأة كبيرة.

وأضاف ديسابر الأخطاء ممنوعة في مباراة الغد ويجب التركيز على المباراة دون النظر لمواجهات أخرى، والفريق يستطيع الذهاب بعيدا في البطولة إذا ركز ولم يرتكب الأخطاء في مواجهة الفريق المصري.

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وتابع ديسابر: "لست قلقا من منتخب مصر، فهناك فارق بين مباراتي زيمبابوي والكونغو ومباراة الغد، ومباراة مصر أمام الكونغو كانت بمثابة كتاب مفتوح وكل شيء وضح بالنسبة لنا، ولاعبو أوغندا لديهم الحافز الكبير لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وأشار إلى أن المباراة الأولى لفريقه أمام الكونغو كانت مختلفة تماما عن اللقاء الثاني أمام زيمبابوي وأوغندا ستقدم أفضل أداء لديها أمام المنتخب المصري، والفريق يتحسن منذ سنوات ويتطور بشدة، ونعلم جيدا أن مصر فريق قوي وأفضل من أوغندا ولكن من الممكن الفوز عليه وتحقيق المفاجأة أمام الجماهير الكبيرة.

وواص ديسابر أنه يجب على الفريق أن يستحوذ على الكرة في اللقاء بنسبة 45 إلى 50% والفوز على مصر يجعل تأهل أوغندا أمرًا حتميًا على قمة المجموعة وهو ما يسعى إليه، مشيرا إلى أن مصر ربحت مباراتين وتمتلك دعما جماهيريا كبيرا وهو أمر جيد، ولا يخشى الحضور الجماهيري لأنه يرغب في الاستمتاع بالأجواء داخل الملعب.