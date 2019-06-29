رياضة | أجيري يتبرأ من إصابة "جنش" ويعلن عدم تغيير التشكيل أمام أوغندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري يتبرأ من إصابة "جنش" ويعلن عدم تغيير التشكيل أمام أوغندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عدم إجراء تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام أوغندا غدًا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لأمم إفريقيا 2019.

وأوضح خافيير أجيري في المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وأوغندا أنه يتطلع لتحقيق الفوز للوصول إلى النقطة التاسعة في المجموعة الأولى.

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وأضاف أجيري أن إصابة محمود عبد الرحيم جنش ليست بسبب الحمل التدريبي لنجوم المنتخب لكنه حادث عابر في التدريب قد يحدث في أي وقت.