رياضة | الجبلاية تسمح بقيد لاعب من شمال إفريقيا باعتباره "محلي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تسمح بقيد لاعب من شمال إفريقيا باعتباره "محلي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اتحاد الكرة اعتماد شرط جديد بخصوص تسجيل لاعبي دول شمال إفريقيا بمختلف الأندية المصرية بالموسم الجديد ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.

وكشف اتحاد الكرة عن بإمكانية تسجيل لاعب وحيد من ضمن دول شمال إفريقيا لقوائم الفرق بمختلف درجات الدورى المصرى باعتباره لاعبًا محليًا

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وكان اتحاد الكرة قد أعلن أن قوائم الفرق سوف تتكون هذا الموسم من ٢٥ لاعبا بالإضافة ل٥ لاعبين يتم قيدهم من مواليد ٩٧ بعدما تم إلغاء المسابقة رسميَا.

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