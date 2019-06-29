رياضة | الكاميرون وغانا في معركة الزعامة بأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاميرون وغانا في معركة الزعامة بأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف استاد الإسماعيلية في الساعة السابعة مساء اليوم مباراة الكاميرون وغانا ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة في كأس الأمم الإفريقية 2019.

وتعد مباراة اليوم من مواجهات القمة التي يشهدها الدور الأول للبطولة حيث تجمع بين اثنين من الفرق المرشحة للفوز باللقب إضافة لكونها ديربي مثير لغرب إفريقيا.

كما تتسم المواجهات بين المنتخبين الغاني والكاميروني دائما بالإثارة البالغة كونهما من الفرق التي توجت باللقب عدة مرات سابقة إضافة لما تضمه صفوف كل منهما من عناصر محترفة رائعة قادرة على حسم المباراة في أي لحظة.

وتشهد المباراة مواجهة بين تسعة من 31 لقبا سابقا للبطولة حيث توج المنتخب الكاميروني باللقب في خمس نسخ سابقة كان أحدثها في النسخة الماضية عام 2017 بالجابون فيما توج المنتخب الغاني باللقب في أربع نسخ ماضية كان أحدثها في 1982 بليبيا.

ويضاعف من حجم الإثارة بين الفريقين غدا النتيجة التي حققها كل منهما في المباراة الأولى له بالبطولة الحالية والتي تجعل هدفهما واحدا في مباراة الغد ولكن لدوافع مختلفة.

وكان المنتخب الكاميروني (الأسود غير المروضة) استهل حملة الدفاع عن لقبه في البطولة بفوز منطقي 2 / صفر على غينيا بيساو التي تشارك للمرة الثانية فقط في البطولة الأفريقية.

ولهذا، يسعى الفريق إلى تحقيق الفوز على غانا لحجز مقعده في الدور الثاني (دور الستة عشر) مبكرا وقبل مباراته الثالثة في المجموعة أمام منتخب بنين العنيد والتي قد تصبح صراعا على صدارة المجموعة حال حقق منتخب بنين الفوز غدا على غينيا بيساو.

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وفي المقابل ، عانى المنتخب الغاني الأمرين في مباراته الأولى بالبطولة وسقط في فخ التعادل 2 / 2 مع منتخب بنين في مباراة شهدت طرد اللاعب الغاني الشهير جون بوي لنيله الإنذار الثاني في اللقاء.

وكان المنتخب الغاني (النجوم السوداء) متقدما 2 / 1 على بنين قبل طرد بوي الذي قلب اللقاء لصالح بنين رغم وجود العديد من النجوم في صفوف المنتخب الغاني بقيادة الشقيقية آندري وجوردان آيو.

لهذا ، تمثل مباراة السبت مواجهة على زعامة المجموعة السادسة حيث يستطيع المنتخب الكاميروني الانفراد بالصدارة فيما يمتلك المنتخب الغاني القدرة على استعادة الاتزان وتعزيز فرصته في العبور إلى الدور الثاني لأن أي نتيجة سوى الفوز قد تضع الفريق في ورطة حقيقية.

ومنح الفوز على غينيا بيساو في بداية رحلة الدفاع عن اللقب للمنتخب الكاميروني دفعة معنوية هائلة وهو ما أكده الهولندي كلارنس سيدورف المدير الفني للفريق والذي أشار إلى أن هدف الأسود في هذه البطولة هو الفوز باللقب السادس.

ويبدو منتخب غانا معاناة من الغيابات حيث يفتقد الفريق جهود لاعبه الكبير جون بوي للإيقاف بعد طرده في مباراة بنين ، وقد يكون جوناثان مينساه هو البديل الأمثل لزميله بوي.

كما تحوم الشكوك بشدة حول مشاركة أندريه آيو قائد الفريق فيما تأكد غياب زميله توماس أجيبونج بسبب الإصابة.

وخضع اللاعبان لفحوص طبية بعدما أصيبا خلال مباراة بنين. وأثبتت الفحوص عدم قدرة أجيبونج على اللحاق بالمباراة فيما ينتظر الجهاز الطبي للفريق مدى استجابة آيو للعلاج من أجل الاستعانة به في المباراة.