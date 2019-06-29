رياضة | بعد الجولة الثانية.. جنوب إفريقيا الأقرب لمواجهة مصر في دور الـ16 (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الجولة الثانية.. جنوب إفريقيا الأقرب لمواجهة مصر في دور الـ16 (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصب لعبة الحسابات النظرية في صالح مواجهة منتخب جنوب إفريقيا لمنتخب مصر في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويلعب منتخب مصر حال تأهل كأول المجموعة الأولى على حساب أوغندا مع ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة على الترتيب.

وتنص لوائح كأس الأمم الإفريقية على صعود أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الستة مع أفضل 4 ثوالث لدور الـ16 من أمم إفريقيا.

المرشحون للخروج من حسبة أفضل ثوالث

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- في المجموعة الثالثة من الصعب على منتخب كينيا التأهل لدور الـ16 من بوابة انتزاع المركز الثالث لأن رصيده حاليًا 3 نقاط و"سالب" هدف ومرشح للتوقف عند هذه النقطة إذا خسر من السنغال في الجولة الثالثة بينما المجموعات الأخرى قد تكون لعبة فارق الأهداف ضد كينيا.

- في المجموعة الخامسة قد تخرج أنجولا من لعبة الحسابات كأفضل ثوالث في المجموعات لأن رصيدها الحالي نقطة وحيدة ولديها مباراة مصيرية مع مالي في الجولة الأخيرة والأقرب خسارتها.

لماذا جنوب إفريقيا الأقرب إلى مواجهة مصر؟

يحتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط ولديه مباراة قوية مع المغرب في الجولة الثالثة وإن خسرها ولو بهدف وحيد سيكون رصيده 3 نقاط وسالب هدف وهو مقارنة مع كينيا سينتزع التذكرة في هذه الحالة لأن كينيا قد يصبح عليها فارق هدفين إذا خسرت من السنغال في ختام مبارياته في دور المجموعات ولذلك باستبعاد كينيا من الحسابات ستواجه مصر ثالث المجموعة الرابعة وسيكون جنوب إفريقيا في هذه الحالة لكن تجدر الإشارة إلى أن كل هذه السيناريوت حالات نظرية حتى الآن بعد انطلاق الجولة الثانية.