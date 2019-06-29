رياضة | ميسي يهاجم ملعبا تاريخيا يجعل الكرة مثل الأرنب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يهاجم ملعبا تاريخيا يجعل الكرة مثل الأرنب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين حالة ملعب ماراكانا التاريخي للبرازيل الذي استضاف مباراة التانجو أمام فنزويلا في ربع نهائي كوبا أمريكا 2019.

وقال ليونيل ميسي: "أرضية الملعب صعبة ومخزية وتجعل الكرة تبدو مثل الأرنب ةمن الصعب السيطرة عليها، ولا يمكن أن تكون الأمور هكذا في كوبا أمريكا".

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وأضاف ميسي عن مواجهة البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا: "من الصعب أن تقول أن هناك أفضلية بين الأرجنتين والبرازيل، وبشكل أكبر في النسخة الحالية من كوبا أمريكا، لكنهم سيلعبون في أرضهم وبين جماهيرهم ويجب أن نقدم كل ما لدينا للفوز عليهم".