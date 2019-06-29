رياضة | أسامواه جيان يرد على انتقاله للأهلي أو الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسامواه جيان يرد على انتقاله للأهلي أو الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أسامواه جيان مهاجم منتخب غانا أنه لم يحدد مصيره بعد رحيله عن فريق قيصري سبور التركي أو الانتقال إلى الأهلي والزمالك.

وأوضح أسامواه جيان أنه يعرف الأهلي والزمالك جيدًا لكن الانتقال إلى أحدهما سيتوقف على شروط التعاقد مع كل فريق خاصة فيما يتعلق بالنواحي.

وأضاف أسامواه جيان :"لم أحدد مصيري الآن فأنا أبحث عن تقديم بصمة في أمم إفريقيا بداية من الفوز على الكاميرون فأنا جاهز لمباراة الكاميرون المصيرية في المجموعة".