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أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت

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تلتقي موريتانيا مع أنغولا، والكاميرون مع غانا، وبنين مع غينيا بيساو، في كأس أمم أفريقيا 2019، بينما تلعب أوروغواي مع بيرو، في ربع نهائي كوبا أمريكا.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم السبت 29 يونيو (حزيران):

كأس أمم أفريقيا 2019 

 18:30 موريتانيا  ×  أنغولا 

 21:00 الكاميرون  ×  غانا 

 00:00 بنين  ×  غينيا بيساو 

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 كوبا أمريكا 2019

 23:00 أوروغواي  ×  بيرو 

 كأس العالم للسيدات 2019

 17:00 إيطاليا  ×  هولندا 

 20:30 ألمانيا  ×  السويد 

 كأس الكونكاكاف

 3:00 هايتي  ×  كندا 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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