شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت والان مع التفاصيل
تلتقي موريتانيا مع أنغولا، والكاميرون مع غانا، وبنين مع غينيا بيساو، في كأس أمم أفريقيا 2019، بينما تلعب أوروغواي مع بيرو، في ربع نهائي كوبا أمريكا.
وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم السبت 29 يونيو (حزيران):
كأس أمم أفريقيا 2019
18:30 موريتانيا × أنغولا
21:00 الكاميرون × غانا
00:00 بنين × غينيا بيساو
كوبا أمريكا 2019
23:00 أوروغواي × بيرو
كأس العالم للسيدات 2019
17:00 إيطاليا × هولندا
20:30 ألمانيا × السويد
كأس الكونكاكاف
3:00 هايتي × كندا
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