شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز بن تركي: حريصون في موسم حائل على وضع بصمة مختلفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

أشاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيس فريق موسم حائل باستعدادات منطقة حائل المبكرة لإنجاح الموسم، مؤكدًا حرص الفريق على تنوع الفعاليات ووضع بصمة مختلفة تبرز إمكانات المنطقة وتحقق لها الريادة.

جاء ذلك فور نهاية اجتماع الأمير عبدالعزيز مع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بقصر أجا، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ وأعضاء فريق موسم حائل 2019.

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وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قام بجولة ميدانية على عدد من المواقع السياحية بالمنطقة يرافقه نائب أمير المنطقة، واطلع على عدد من الاستعدادات الجارية .

في المقابل نوه أمير حائل بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، لإنجاح مواسم السعودية التي تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 ، كما أثنى على جهود فريق موسم حائل برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مؤكداً دعم سموه لكل مايحقق تميزاً للفعاليات والخدمات خلال الموسم.

ويأتي موسم حائل ضمن مواسم السعودية الهادفة إلى تحويل المملكة إلى إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم وستكون حائل ضمن أهم الواجهات من خلال ألوان الفعاليات الكبرى والتجارب السياحية الفريدة للمنطقة والمليئة بألوان الفرح والبهجة، حيث سيكتشف سياح موسم حائل عراقة ماضي السعودية وثقافتها الفريدة، وسحر طبيعتها الخلابة الغنية بتنوعها.